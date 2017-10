Sage recadrage du Dr Diané :Malick Sankhon vers la sortie ?

Malick Sankhon est actuellement remis dans ses petits souliers. Il est en manque de soutien au sein du RPG. Même Bantama Sow, l’ami pyromane a pris ses distances. Malick esseulé tente vainement de se faire une certaine virginité, après sa bourde liée à la reconstitution des Chevaliers de la République.

De son côté, le Dr Diané a fait un sage recadrage, rappelant que « Le RPG Arc-en-ciel s’est battu pendant plus de 20 ans dans l’opposition. Nous nous sommes battus pour un Etat de droit, de démocratie et de justice dans notre pays. » On ne sait pas où était Malick, mais, le Dr Diané est formel : « nous n’avons jamais formé de milice et ce n’est pas aujourd’hui que le RPG va former une milice. » Et du coup, « Nous devons rester toujours légalistes. » Une réelle douche froide pour le patron de la CNSS. Celui-ci a oublié ou ignoré que dans un pays normal, il n y a pas de milices. Surtout que l’armée est là pour la défense des frontières, la police et la gendarmerie pour la sécurité intérieure entre autres.

A ce titre, « Le gouvernement, le chef de l’Etat Alpha Condé, la direction nationale du RPG et les partis alliés, n’accepteront jamais une milice d’autodéfense dans notre pays. Seules les forces de sécurité sont habilitées à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur le territoire national. » Aux dernières nouvelles, Malick cherche à rencontrer la crème du parti pour des excuses publiques. De toute évidence, il est aujourd’hui esseulé.

Jeanne Fofana, Kababachir.com