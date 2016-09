RUMEURS : Qui souhaite la mort de Rabiatou Sérah Diallo ?

Feu le général Lansana Conté et Alpha Condé en ont déjà été victimes. Et ces derniers jours, c’était au tour de la présidente du Conseil économique et social (CES) et fer de lance des convulsions sociopolitiques de 2007, Hadja Rabiatou Sérah Diallo d’essuyer une rumeur la donnant pour mort.

A la différence des deux précédents dont l’état de santé était au cœur de la polémique au moment où leurs détracteurs distillaient la rumeur de leur mort, Hadja Rabiatou Serah n’a encore aucun signe de santé chancelante. Si ce n’est qu’elle ces derniers temps souffert d’une grippe passagère.

Pourtant, via les réseaux sociaux et à travers le bouche-à-oreille, certains avaient propagé la nouvelle de sa disparition. Il semble que le président Alpha Condé, lui-même, en a été informé. Inquiétés par une nouvelle aussi brusque, les proches de l’ancienne présidente du Conseil national de la Transition (CNT) de la Guinée et vivant à l’étranger l’ont appelée de partout pour prendre des nouvelles.

Une mauvaise blague qui a eu le don de mettre la victime en colère. Assimilant l’attitude à du mépris et à de la méchanceté gratuite, elle a assuré qu’elle continuera à se battre au service de la Guinée. N’en déplaise à ceux qui veulent la voir morte.

