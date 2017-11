Rumeurs sur la mort du président : voici le vœu de Fodé Oussou

« Si c’est moi qui devais décider, j’allais demander à Dieu de donner la vie à M. Alpha Condé jusqu’en 2030 au moins pour qu’il voit comment le Président Cellou rectifie ce qu’il a fait en matière de gestion, en matière d’unité nationale, de cohésion sociale, et de développement du pays. Cellou va tout améliorer en 2020. »

C’est en substance le vœu sans cesse exprimé par Fodé Oussou Fofana, dans un entretien qu’il a accordé à Guinée matin. Le vice-président de l’UFDG a rappelé en outre que ce n’est pas la première fois, c’est la deuxième fois que des rumeurs lui donnent pour mort. Et, « A chaque fois qu’on parle de ça, on le voit dans la rue entrain de se promener. En tant qu’homme politique, même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter la mort. Je pense qu’il aurait tout de même fait une déclaration comme Conté l’avait fait en son temps. Il a expliqué qu’il est malade et comme tout être humain, il est mortel mais il n’est pas mort. Mais se promener dans la rue et aller un peu partout, pour moi, cela ne résout pas le problème », tranche l’opposant.

Il a insinué au passage : « Moi je peux vous donner un ou deux comprimés et vous pouvez marcher jusqu’à Kindia sans problème. Demandez aux cultivateurs ce qu’ils prennent pour labourer toute la journée sous le soleil. Ce n’est pas par ce qu’on a fait dix kilomètres à pied, qu’on est en bonne santé. » Voilà !

Jeanne Fofana, Kababachir.com