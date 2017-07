RTG-Koloma : Le nouveau Directeur Général décline ses ambitions

Nommé le 11 juillet dernier en remplacement de Yamoussa Sidibé, le nouveau Directeur Général de la Radio Télévision Guinéenne RTG) a pris fonction ce lundi.

La cérémonie qui a mobilisé, outre les travailleurs de la RTG, des membres du gouvernement et des hommes des médias, s’est déroulée dans les locaux de la RTG Koloma.

Prenant la parole au cours de la cérémonie de passation de service, Sékouba Savané, le tout nouveau Directeur Général de la RTG, a fait des promesses: Extraits de son discours…

« La présente mission est pour moi un sacerdoce. Et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance du chef de l’État et des attentes légitimes des auditeurs et des téléspectateurs de la RTG Koloma. À mon supérieur le Ministre de la communication monsieur Rachid Ndiaye, avec qui j’ai eu l’immense honneur de travailler dans le cadre de la communication présidentielle au sein de la direction de l’information et de la communication de la présidence. Je voudrais lui rassurer ma disponibilité pour bénéficier de ses conseils et de ses directives.

C’est le lieu également pour moi d’exprimer ma solidarité et ma compassion à toutes ces grandes figures de notre radiotélévision qui ne sont plus parmi nous. Dont le dernier cas en date est celui d’Emil Bamba mato Jomou, l’un des premiers techniciens de notre grande maison.

La communication et l’information occupent une place importante dans le processus de bonnes gouvernances dans lequel est engagé le gouvernement du prof Alpha Condé. Les progrès sont en cours pour le renforcement des capacités technologiques et infrastructurelles de ce secteur en particulier vers la transition numérique terrestre. Ce qui permettra la numérisation des équipements de la section réception et transmission de la radiotélévision guinéenne ainsi la qualification des prestations de la radio et télévision. Qui seront ainsi déployées sur toute étendue du territoire. »

Mariam Diallo, Kababachir.com