Le RPG s’essouffle: par où est passé Laye Jr Condé ?

Une ‘’grande gueule’’ du RPG a disparu des écrans radars. Il s’agit de Laye Jr Condé. Il occupe depuis environ deux ans le poste de directeur général de l’Office national du tourisme, alors qu’il s’attendait à un poste de ministre. Au regard des tout le combat qu’il a mené contre l’opposition, à travers les radios locales, au même titre que Makanera, Naité, etc.

Depuis cette nomination dont le démarrage des activités aura été des plus pénibles, à cause d’une léthargie administrative interne, Laye a abandonné les siens, déserté les radios, voire les assemblées générales du parti. On le sent parfois sur les Grandes Gueules, à travers des SMS. Il accomplit en toute discrétion sa mission à l’ONT. Et très souvent, il s’oppose à certaines décisions du parti. Le recule décroche le consensus!

En réalité, le contexte politique enseigne à Laye Jr Condé que la rigidité pour la défense de la gouvernance de Condé ne porte pas fruit, autant de battre en retraite et prendre de la hauteur. On se rappelle qu’il avait pris fait et cause les ennuis judiciaires de Gaoual, le député UFDG a donné à réfléchir, mais, la posture a provoqué une sorte de consensus. Il s’est vite félicité en apprenant la rencontre Dalein-Condé. Auparavant, Laye Jr Condé est manifestement embarrassé par la réelle volonté du pouvoir à saper les acquis de la République.

Laye Jr Condé a étonné, en se prononçant favorablement sur le cas d’Ousmane Gaoual Diallo. Extrait : « Ce n’est pas le fait d’approuver ou de désapprouver, je ne rentre pas dans ce débat, dans cette surenchère verbale, qui a dit quoi. Les emprisonnements aux relents politiques, je ne commente pas. L’essentiel chez moi, c’est aller à un dialogue qui est l’aboutissement du monde civilisé dans la politique. Je désapprouve toute situation d’emprisonnement aux relents politiques. »

Sacré Laye !

Jeanne Fofana, Kababachir.com