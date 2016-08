RPG : Fatou Bangoura appelée au secours !

Au sein du parti présidentiel, Alpha Condé et les cadres qui lui sont encore fidèles font tout pour rectifier le tir parti la semaine dernière avec les propos insultants et dégradants que le chef de l’Etat avait tenus à l’endroit des cadres malinkés de sa formation politique. Les réactions d’indignation se multipliant à la pelle en particulier en Haute Guinée, c’est à un gigantesque travail d’explication de ce discours que se livrent les responsables du parti. Et dans cette dynamique, on est allé jusqu’à faire appel à Fatou Bangoura, militant historique et symbole aussi bien de la constance et du dévouement dans la bataille politique au nom du RPG. Elle était hier à l’Assemblée générale du parti.

Mais force est de reconnaître que le travail qu’il y à faire pour réconcilier le chef de l’Etat et ceux qui sont offensés par son discours n’est pas mince. Les propos ayant été précis, explicites et publics, il n’est pas évident de les nier. C’est pourtant ce que cette dame, contrainte et forcée, a essayé de faire. En effet, selon ses propres termes, Alpha Condé « ne peut pas avoir la volonté de nous qualifier de malhonnêtes. Ceux qui sont derrière tout ça sont connus, il faut que vous le sachiez ».

On en est là donc ! Une fois encore, ce n’est pas Alpha Condé, ce sont les autres. A croire que c’est quelqu’un d’autre qui avait demandé au président de la République de parler de Malinké et de taxer une communauté de malhonnêteté. A ce rythme, ce sont ceux qui s’évertuent à nier l’évidence qui pourraient passer pour plus malhonnêtes encore aux yeux des militants à la base.

Anna Diakité, www.kababachir.com