Révélations des NFD : Dalein en compromission avec Alpha ?

Ce sont des révélations ou du moins des accusations qui peuvent briser une confiance. Mais, en amour tout en guerre, chacun défend ses intérêts. C’est ce à quoi se prêtent les NFD de Mouctar Diallo.

Dans une diatribe qui fait actuellement le tour de la toile, Ibrahima KalilKourouma de la Cellule de communication du parti indexe « Des responsables de l’UFDG qui aident leur incompétent collaborateur, Alpha Condé à faire souffrir les Guinéens en les détournant des vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. » Pour lui, Dalein Diallo « rencontre régulièrement Alpha Condé de façon connue et non connue et qui parlent avec lui au téléphone tous les jours et reçoit de l’argent avec lui. »

Partant,« Cellou Dalein a demandé publiquement à ses militants de faire confiance à son collaborateur Alpha Condé après plus de 80 morts à l’occasion des manifestations, beaucoup de biens détruits, des milliards de francs guinéens perdus par les commerçants et beaucoup de jeunes devenus infirmes à vie, simplement pour recevoir 5 milliards de francs guinéens avec Alpha Condé. » Les NFD citant des informations déclarent que « Alpha Condé a donné 40 milliards de francs guinéens à M. CellouDalein pour les victimes mais aucune victime n’a reçu quelque chose. En plus, le gouvernement voulait indemniser en priorité les commerçants victimes, mais CellouDalein s’est précipité pour voir son partenaire Alpha Condé pour lui dire de lui donner à lui d’abord son budget de chef de file de l’opposition. »

L’UFDG n’a pas encore réagi à cette sortie du M. Com des NFD, donc de Mouctar Diallo, l’ex allié contraint de ramer seul aux prochaines élections. Une contrainte mal perçue par le leader des NFD et qui se déchaîne à chaque fois que l’occasion se présente.

Bonjour la guerre des tranchées.

Jeanne Fofana, Kababachir.com