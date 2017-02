Réunion extraordinaire OHADA : Conakry accueillera le conseil des ministres…

Conakry accueillera en juin 2017, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l’OHADA regroupant trente-quatre ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats de l’espace OHADA. C’est Me Cheick Sakho qui fait l’annonce au cours du dernier conseil des ministres tenu à Conakry.

Pour le Garde des Sceaux, la réunion extraordinaire sera consacrée à l’adoption à Conakry de deux Actes uniformes en cours de révision à savoir l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et celui relatif à la médiation commerciale. De l’avis de Me Sakho, les 17 Etats membres doivent ainsi garantir la sécurité juridique et judiciaire aux acteurs et aux activités économiques.

A ce titre, les Etats membres entendent attirer l’attention des investisseurs et favoriser l’essor des économies nationales au moyen de l’unification du droit applicable aux affaires. Il reste établi cependant que la commission nationale OHADA de Guinée, « bien qu’ayant été mise en place en 2015 et dotée d’un siège, n’a bénéficié d’aucun budget pour son fonctionnement. L’allocation d’un budget de fonctionnement à cette commission nationale OHADA permettra de la rendre plus opérationnelle pour l’accomplissement de sa mission de promotion, de vulgarisation et d’aide à la formation en droit OHADA au profit des acteurs nationaux. » La rencontre de Conakry mettra, selon le ministre Sakho, « la Guinée sous les

projecteurs du monde à travers d’importantes réunions d’envergure régionale qui se tiendront à Conakry s’inscrivant dans la dynamique de l’amélioration du climat des Affaires et de l’investissement. Cela renforcera sans aucun doute l’image de marque de notre pays et le rendra plus attractif à l’égard des investisseurs qui feront de la Guinée, leur destination. »

C’est donc tant mieux !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com