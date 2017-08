Retour de Bantama et Kourouma : Alpha veut-il distraire l’opinion ?

Contrairement à ce que pourraient penser bien des leaders politiques comme Fodé Oussou Fofana et autres, la promotion de Bantama Sow, Ibrahima Kourouma entre autres n’a rien d’anodin. Si pour ce vice-président de l’UFDG c’est une façon pour Alpha Condé de détourner l’attention de l’opinion sur l’amateurisme et la négligence qui ont accompagné l’éboulement de Dar-Es-Salam ayant entraîné près de dix morts, pour d’autres, c’est un jeu politique.

« Pour nous, il ne faut pas que le peuple de Guinée tombe dans le piège de M. Alpha Condé. Tout le monde sait que la compétence est un délit pour M. Alpha Condé. Il aime les médiocres et fait leur promotion. Il fait tout ça pour quoi ? Il le fait pour détourner l’attention du peuple de Guinée sur le drame de Dar-es-Salam », fulmine Fodé Oussou à média Guinée. Grosse erreur de lecture de la démarche du président fin tacticien. Tout le monde l’attendait, suite aux largesses effectuées en Sierra Leone et au Burkina, chez les cousins.

Alpha Condé s’est efforcé à aller sur le lieu du drame, pataugeant dans la boue avec son quatre-poches. Là-bas, il a pris des mesures et a promis d’apporter une aide aux victimes. Très soulageant à priori. Pour ajouter l’utile à l’agréable, il se rend à la morgue. Tout aussi allégeant. Mais, comme toujours, il n y a pas eu de deuil national. L’enveloppe apportée ne semble pour autant pas être appréciée par certains. Elle serait bien en deçà de ce qui a été offert gracieusement aux deux autres pays voisins. Le simple déplacement rarissime d’Alpha Condé a dû fermer la bouche de plus d’un. Et tout s’arrête-là. Puis, un jeu politique pour placer ses sirènes révisionnistes.

Si pour Fodé Oussou c’est la nomination qui porte ombrage au drame, chez d’autres, c’est le drame qui porte ombrage aux promotions. Et c’est cela le vrai pion du crocodile de Sékhoutouréya. Rien si ce n’est dans le sillage du 3è mandat. Qu’on ne s’y trompe pas.

Jeanne Fofana, Kababachir.com