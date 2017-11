Retour de Bah Oury à l’UFDG : le mode opératoire selon Fodé Oussou

La semaine dernière, Thierno Ousmane Diallo, ministre UPR du gouvernement Condé avait déclaré qu’il peut aider Bah Oury à récupérer la présidence de l’UFDG, parce qu’ils sont tous de la même préfecture. Kababachir.com avait vite crié au complot ourdi contre Dalein Diallo. Une semaine après, cette déclaration de court-circuitage une voix s’élève. Celle de Fodé Oussou Fofana.

Extrait : Il faut dire que le ministre d’Etat Thierno Ousmane Diallo, s’ennuie. J’ai l’impression que son ministère ne lui sert à rien. Dans la mesure où il n’a absolument rien à faire là-bas. Chaque fois je l’entends, je ris. Franchement, il devrait s’inspirer de l’exemple de Bah Ousmane qui est un homme pondéré et précis. Il ne parle pas beaucoup et chaque fois qu’il parle, il y a un sens de ce qu’il dit. Il devrait se servir de ce modèle. Dire qu’il va soutenir Bah Oury, ça n’a pas de sens à mon avis. Il devrait aider Bah Ousmane à renforcer le parti et l’enlever dans la mouvance. »

Et Fodé Oussou de rappeler queSiradiou Diallo a laissé un parti fort avec beaucoup d’élus. Mais aujourd’hui, les résultats à la présidentielle de 2010 et des législatives sont insignifiants. Le parti n’a eu qu’un seul député aux dernières législatives et par cadeau. Selon Fodé Oussou, Bah Oury est exclu à l’UFDG.

Et du coup, Thierno Ousmane n’a que deux solutions pour aider Bah Oury : « C’est de lui donner une carte de l’UPR et luis dire de venir avec tous ses partisans restés à l’UFDG. Ou de l’accompagner à créer une nouvelle formation politique. Bah Oury n’a personne derrière lui. Il est incapable même de drainer dix personnes derrière lui. » A Thierno Ousmane de cogiter sur ce mode opératoire pour récupérer l’UFDG.

Jeanne Fofana, Kababachir.com