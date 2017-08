Réseaux sociaux : Bantama veut faire comme Siaka !

Pour certains détracteurs du ministre des Sports partant, les réseaux sociaux en ont été pour beaucoup dans la confection de sa personnalité. Quoi de plus normal, si ces réseaux sont faits aussi pour cette noble cause ! En tout Siaka Barry ne s’en est jamais privé.

Sa page Facebook est en effet régulièrement mise à jour et des discussions instantanées sont organisées sans cesse. Sur la vie de la nation, du sport et de la culture. Une innovation dont voudrait s’inspirer Bantama Sow, le ministre entrant.

Extrait : « Je vous assure que pour les artistes, nous ne prendrons pas le sport pour le mettre au-dessus des artistes. Nous savons ce que la culture représente, nous savons ce que la culture a apporté depuis l’indépendance de la Guinée. Ceux sont juste quelques mots mais au moment venu nous allons démontrer par A plus B ce que nous avons fait. Les jours et les heures à venir, je ferais passer un discours sur tous les sites internet et sur tous les réseaux sociaux pour m’adresser à la jeunesse guinéenne. »

Quoi qu’il en soit, BantamaSow doit réussir, poser des actes nobles dans la cadre de la poursuite des travaux titanesques laissés par son prédécesseur. Une façon pour lui de botter en touche ce qui est mieux partagé par bien des observateurs : médiocrité et zèle chez cet autre ministre militant.

Jeanne Fofana, Kababachir.com