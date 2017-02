Répression des manifestants : le bilan s’alourdit, 7 morts dont 2 ce mardi (Officiel)

‘’Le Gouvernement déplore les pertes en vies humaines suite aux violences enregistrées à Conakry depuis le début de semaine. Ces violences ont non seulement occasionné des destructions de biens publics et privés, mais ont également et surtout coûté la vie à sept de nos concitoyens dont deux ce mardi.’’, a annoncé un communiqué de la Cellule de Communication du Gouvernement

En cette douloureuse occasion, ajoute le communiqué, le Gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et entend faire toute la lumière sur les circonstances de ces drames. Le ministère de la Justice a d’ores et déjà ouvert une enquête sur ces événements d’hier et aujourd’hui. Il procédera à une communication dans les jours à venir à ce sujet.

Par ailleurs, le Gouvernement salue le retour au calme qui prévaut sur la majeure partie des quartiers de notre capitale mais déplore toutefois la persistance des violences dans la haute banlieue.

« Le Gouvernement rassure les populations qu’il continue à prendre les mesures nécessaires à la sécurisation des biens et des personnes et au retour à la quiétude.» ajoute le communiqué transmis à notre rédaction.

