Rentrée scolaire 2017-2018 : Ibrahima Kalil Konaté annonce des nouvelles mesures

Alors que les examens de fin d’année se poursuivent en Guinée, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, annonce la date de la rentrée scolaire.

Accordant l’interview à la presse publique, Ibrahima Kalil Konaté, annonce des nouvelles mesures et des reformes engagées dans le secteur de l’éducation.

Contrairement à ses prédécesseurs, le Chef du département de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, entend réduire les vacances aux élèves et propose la date de 15 septembre pour la rentrée scolaire.

« Vous savez que la loi dit que notre année scolaire est de 9 mois, je me suis rendu compte qu’on est entrain de tricher nos enfants et de tromper les parents. En ouvrant les écoles en octobre on n’étudie que 8 mois et non 9 », déplore le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation

Devant cet état de fait, Ibrahima Kalil Konaté annonce des nouvelles mesures pour l’année scolaire 2017-2018

« Nous sommes le seul pays qui ouvre les écoles en octobre et les ferme au mois de mai. Nous allons donc soumettre au gouvernement un projet de nouveau calendrier de l’année scolaire au niveau de l’enseignement pré-universitaire, on ouvre le 15 septembre pour fermer le 31 mai, ce qui fera neuf (9) mois », annonce-t-il.

Il reste à voir si cette mesure sera validée en Conseil des ministres.

Mariam Diallo, Kababachir.com