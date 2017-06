Religion-Boké: Le préfet offre un dîner 

Le préfet de Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a organisé vendredi, 23 juin 2017 à sa Résidence administrative, une cérémonie de rupture du jeûne à l’intention des leaders religieux, du Conseil préfectoral la Société Civile, des agents des services de sécurité, des cadres régionaux, préfectoraux, des Médias et représentants des partis politiques de la localité.

S’adressant aux uns et aux autres, l’Inspecteur régional des affaires religieux, El Hadj Mohamed Wakil Yattara, a transmis à l’ensemble des convives, le rêve du préfet qui, selon lui, attache du prix à la consolidation des liens de l’amitié, de la fraternité et de franche collaboration entre tous les cadres des services publics et privés de la localité.

De son côté, le Directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, El Hadj Baba Dramé a exprimé la joie et la satisfaction des cadres déterminés à accompagner l’organisateur de l’évènement dans l’accomplissement de sa mission.

Pour les invités, ‘’ce grand sacrifice, premier du genre dans la préfecture, est aussi, un bel exemple à suivre pour créer plus d’harmonie entre administrateurs et administrés.

La fin de la cérémonie a été marquée par des prières et bénédictions pour la prospérité de la préfecture de Boké en particulier et toute la Guinée en général.

Mamadouba Camara, www.kababachir.com