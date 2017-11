Réintégration à l’UFDG : ces insinuations de Mamadou Barry

« Il y a eu divergences, incompréhension, mais le plus important, c’est le parti. Le président Alpha Condé par exemple, a approché Diallo Sadakadji, Tibou, Bah Oury, des gens qu’il accusait d’avoir commandité l’attaque de son domicile privé le 19 juillet. Si cela a été, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible à l’UFDG. »

Mamadou Barry insinue ainsi que Dalein Diallo aussi peut faire des démarches pour ramener le calme en famille. Notamment avec le retour de Bah Oury. Il suffit juste de s’inspirer d’Alpha Condé, estime l’ex paria de l’UFDG. Ce, au moment même où il se murmure que c’est Bah Oury qui a demandé à ces deux personnes de revenir à l’UFDG. Très vite Fodé Oussou crie au ridicule, estimant au passage que Lamine et Mamadou sont revenus « par ce que ce sont des militants convaincus. Aujourd’hui, personne ne reconnaît Bah Oury. L’ennemi de Bah Oury, c’est Oury Bah. Donc c’est lui-même et non d’autres. Depuis qu’il a été gracié par Alpha Condé, plus personne ne le reconnaît dans son comportement. »

S’agissant ‘éventuelles excuses présentées à l’UFDG, « Je me mets au-dessus de cela. Des excuses ont été présentées. C’est-à-dire l’idée là-dedans, c’est de mettre l’appareil au-dessus, de mettre les militants au-dessus, au même titre qu’il sera question de mettre le peuple et la Guinée au-dessus. L’individu Mamadou Barry s’éclipse par rapport aux enjeux qui sont là », déclare Mamadou Barry.

Jeanne Fofana, Kababachir.com