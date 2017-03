Réaction exclusive du tout nouveau vice président de l’UFDG, Ibrahima Chérif BAH

Le tout nouveau vice-président chargé des relations extérieures et de la communication de l’union des forces démocratiques de Guinée a livré ses sentiments au lendemain de sa nomination à ce très stratégique poste. Ibrahima Chérif BAH applaudit des deux mains « la promotion » dont il a bénéficié :

« C’est un sentiment d’honneur et de fierté que le président Elhadj Cellou Dalein DIALLO et le parti dans son ensemble, son conseil politique aient eu confiance en moi pour me nommer à ce poste. C’est un honneur redoutable puis que c’est le plus grand parti du pays qui a un travail important à faire pour conquérir le pouvoir. Cela veut dire que le parti et sont président peuvent compter sur nous pour mener à bien le combat puisque nous le savons : un parti politique sa raison d’être est le parti au pouvoir par des moyens évidemment légaux et évidemment dénoncer à tout moment les abus, les errements, les erreurs, les fautes du pouvoir en place dans le sens justement que le peuple soit informé et que des corrections soient apportées dans son intérêt » a réagi l’ancien gouverneur de la banque centrale.

A noter que le poste était occupé jusqu’en février 2016 par BAH Oury, le désormais exclu du principal parti de l’opposition.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com