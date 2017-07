Rancœur politique : Alpha Condé envoie des pics à Ousmane Kaba

Ousmane Kaba du PADES transfuge de l’UFR et du RPG continue d’aller la chronique. Cette fois-ci, c’est Alpha Condé lui-même qui est aux manettes pour envoyer des pics à peine voilés contre son ancien allié qui s’était dressé contre lui après la déclaration polémique liée aux Malinkés malhonnêtes.

Cette attaque du président guinéen à l’endroit d’un député RPG, dégommé de son poste au Parlement en dit long sur la rancœur que nourrie encore le locataire de Sékhoutouréya. « Les Universités privées nous coûtent très cher. Tous les ministres qui sont venus, chacun a construit une Université privée. Des universités qui ne servent à rien et qui ne forment que des chômeurs. On a constaté après la biométrie qu’il y a des Universités où la moitié des étudiants déclarés n’existe pas. Nous ne payerons qu’en fonction des étudiants existants », rapporte Vision Guinée.

Les fondateurs d’Universités privées n’ont pas encore réagi à ces accusations du président. Même le principal accusé Ousmane Kaba n’a pas encore pipé mot. Alpha Condé jette le pavé dans la marre au moment même où les fondateurs d’Universités privées ne finissent plus de ruminer depuis la publication sans consultation préalable des résultats par le ministre Yéro Baldé. Pour sa part, Ousmane Kaba fait d’autres griefs liés notamment aux méthodes de travail employées par le ministre de l’Enseignement supérieur.

D’entrée, le fondateur de Koffi Annan dénonce ce qu’il appelle empressement : « Des gens se rassemblent et font un rapport sans consulter les acteurs sur le terrain que nous sommes. Ils font un rapport dit provisoire qu’ils s’empressent de diffuser, en appelant toute la presse, puis ils disent qu’ils vont discuter avec les acteurs. Du point de vue de la méthode, ce n’est ni loyal, ni honnête ».

Dans une interview accordée à la presse locale, Ousmane Kaba fustige le contenu du rapport : « Ce qui nous a indignés, c’est quand le rapport dit dans ses grandes recommandations qu’il faut éteindre le secteur privé de l’éducation et de la santé. Eteindre, le mot est trop fort. Comment éteindre le secteur privé dans un régime libéral ? C’est pour cela que nous avons dit que ce sont des recommandations communistes. Ils font cette recommandation sous prétexte que c’est régalien, sans connaître le sens des mots. Régalien, ça veut dire simplement que ça revient à l’Etat. Mais cela ne signifie pas que c’est l’Etat seulement qui doit exécuter. »

Entre Alpha et Ousmane, c’est encore l’orage. Mais jusqu’à quand ? C’est toute la question. Il reste que le Dr Kaba a déjà son école avant l’arrivée de Condé à Sékhoutouréya. Le président doit donc lorgner auprès de ses ex-protégés du Pré Universitaire et ailleurs. A moins qu’il n’en veuille encore et toujours le patron du PADES.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com