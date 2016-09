Ralliement Bah Oury et Sydia à Alpha : réaction de Dalein Diallo

En recevant Dalein Diallo au palais Sékhoutouréya, Alpha Condé alimente la polémique et creuse les écarts ou plutôt le contentieux entre les principaux partis de l’opposition et leurs anciens alliés désormais dans la mouvance.

Si certains estiment que le geste du président consiste tout bonnement à affaiblir les opposants les plus farouches, notamment avec le départ de Bah Oury et de Sydia Touré, d’autres y voient rouge. Dalein Diallo se sentant visé par les vives critiques généralement infondées tranche. « La force de l’opposition, c’est adhésion des populations. La force d’un parti, ce n’est pas ses alliances, c’est l’adhésion de la population. Et nous avons toujours montré, par les mobilisations grandioses qu’on a réussies, qu’on est avec le peuple de Guinée », dit-il sur les ondes d’une radio internationale.

Rideau !

Jeanne Fofana,www.kababachir.com