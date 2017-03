Raid contre Alpha Condé à Kipé : Bah Oury pris au dépourvu !

La fameuse attaque du domicile privé d’Alpha Condé à Kipé n’a pas encore livré tous ses secrets. Un proche de Bah Oury accable le nouvel ami et allié d’Alpha Condé. Selon Souleymane Bah, l’ancien paria de Condé était bel et bien au fait du raid de Kipé.

« La veille de l’attaque, quelques deux jours avant l’attaque, j’étais au niveau de sa terrasse avec Baba Alimou avec deux autres jeunes. Il (Bah Oury NDLR) nous a trouvé là. Il nous a dit en bon pular « diôdhèdho, bhetaway èn ê ndèbhenangay on fopp » (restez là ils viendront vous arrêter tous pour vous mettre en prison, traduction littérale). Et quand je lui ai donné l’information au téléphone, il a coupé. J’ai dit dans mon analyse celui qui se sent morveux se mouche. Pourquoi a-t-il coupé le téléphone ? S’il ne se reprochait de rien, c’est juste vous dire que Monsieur Bah Oury n’est pas blanc comme neige», révèle ce proche de Bah Oury.

Pris au dépourvu, Bah Oury qualifie son proche de Judas. Il voit derrière cette révélation, un jeu politique, comme toujours dans pareille circonstance. Mais, il n’évoque pas de diffamation encore moins de démarches judiciaires. Allez-y savoir le pourquoi.

En attendant, il se limite à ceci : « Il y a des gens payés pour raconter n’importe quoi et d’autres pour les incriminer et leur porter préjudice. » Bah Oury veut laisser « à l’opinion de faire la part des choses entre ceux qui veulent que l’UFDG se rassemble, se reconstruise pour aller de l’avant et ceux qui sont là pour défendre des intérêts personnels. » Il dénonce une certaine traîtrise de ceux « qui veulent à la vie, à la liberté de certains responsables de l’UFDG. »

A-t-il convaincu avec cette défense ? Manifestement non. Il est plutôt pris au dépourvu. Et ça ne fait que commencer…

Jeanne Fofana, Kababachir.com