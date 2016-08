Rabiatou Sérat Diallo : un atout raté pour réconcilier les Guinéen !

« Elle a vendu son âme au diable nommé Alpha Condé pour nuire aux autres leaders politiques avec qui elle a pourtant joué un grand rôle dans le départ de la junte ». C’est une accusation portée contre Rabiatou Sérat Diallo par un opposant rigide, ancien ministre ces dernières années.

Cette sortie de cet ancien haut commis de l’Etat intervient au moment même où la présidente du Conseil économique et social revient sur ses rapports avec Alpha Condé et ceux des autres leaders politiques. En effet, selon des confrères, rapportant Rabiatou Sérat Diallo, « Alpha est un ami, un frère, un compagnon de lutte. Personne ne peut m’enlever cela dans ma tête, nous avons souffert ensemble. »

Saisissant la balle au rebond, des observateurs estiment que c’est une bonne occasion pour la patronne du CES de rapprocher, réconcilier les hommes politiques que tout divise actuellement et dont les conséquences pourraient être désastreuses pour la Guinée. Surtout que, ajoute Vision Guinée, citant l’ex-syndicaliste de la CNTG, « Quand tu sais que tu vas donner des avis et recommandations, ne crée pas un autre clivage, de mauvaise humeur entre toi et une personne. Chacun a ses stratégies. Quand tu n’approches pas quelqu’un, vous ne parlez pas, il n’y a pas de blague entre vous, qu’est-ce que tu peux lui dire ? C’est ma façon de voir [les choses].

Que ce soit le professeur Alpha Condé, Cellou Dalein qui est mon frère ou Sidya Touré, pourquoi je vais m’éloigner d’eux ? »

Cette sortie de Rabi frustre plus qu’elle n’émeuve. A elle seule, en sa qualité de présidente du CES, elle devrait pouvoir aplanir les différends entre notamment les leaders politiques afin que la paix et stabilité reviennent en Guinée et donc, on amorce le fameux changement tant prôné. Mais, visiblement, le prétendu rapprochement avec Alpha Condé ne se limite qu’aux pas de danse largement médiatisés entre Rabi et le président Condé. Triste distraction…

Jeanne Fofana, www.kababachir.com