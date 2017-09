Promotion de l’impunité : un cadre du RPG interpelle Alpha Condé

Lors d’une de ces récentes sorties dans la presse locale, le député de la majorité présidentielle s’est dressé contre le manque de sanction à l’endroit de ceux qui commettent des délits. Selon Damaro Camara, Alpha Condé ne sanctionne jamais.

Pourtant, reconnait-il, « On l’insulte tous les jours pour qu’il sanctionne. Celui qui dit un troisième mandat alors qu’il ne sanctionne même pas celui qui l’insulte. Il ne sanctionne pas, c’est ce que je lui reproche d’ailleurs. On l’insulte tous les jours, les députés l’insultent, les citoyens l’insultent, l’opposition l’insulte au-delà de l’acceptable. » Ce député interpelle donc Alpha Condé pour que la Loi s’applique à tous : « Non seulement les oppositions, n’importe quel citoyen hors la loi, doit être sanctionné quel qu’il soit; qu’il soit de la mouvance, de l’opposition ou qu’il soit un citoyen simple. »

Pour Damaro Camara, « L’impunité est inacceptable. C’est une réalité dans notre pays pour imposer l’autorité de l’Etat ça y va de ceux qui détournent les deniers publics jusqu’au taxi maître qui se refuse de se mettre entre les deux lignes d’une route tracée et qui se permet de tourner en pleine rue pour créer un embouteillage, ça va à tous les niveaux. La sanction doit être à tous les niveaux et des ministres doivent prendre leurs responsabilités. »

Damaro fait de la fanfaronnade. Des ministres commettent des délits économiques avérés. Ils sont du RPG. Ils refusent même d’aller devant les députés pour s’expliquer sur tel ou tel sujet engageant la nation. Que fait Damaro ? Il est question d’abord de balayer devant sa porte. Le reste c’est de la démagogie.

Jeanne Fofana, Kababachir.com