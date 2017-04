Programme National d’Investissement : une concrétisation du PNDES

L’élaboration du Programme National d’Investissement (PNI) doit permettre la concrétisation du PNDES (Plan national de développement économique et social)sur la période 2016-2020. C’est l’annonce faite par Mama Kany Diallo, ministre du Plan et de la Coopération internationale.

Cette élaboration du Programme National d’Investissement adossé au PNDES met un accent sur le rôle des ministères sectoriels. Une bonne démarche qui requiert en revanche le vote de la Loi-Plan et sa promulgation pour rendre valide et exécutoire le PNDES. Le Plan National d’Investissement (PNI) regroupe selon la ministre, les programmes et projets qui découlent des actions prioritaires envisagées dans le cadre du PNDES. Il est le cadre quinquennal des investissements dont la mise en œuvre sera assurée à travers les Programmes d’Investissements Publics (PIP) triennaux glissants successivement de la période 2016-2020, ou s’agissant des investissements des PPP, à travers les instruments programmatiques spécifiques à cette modalité.

A ce titre, les Département sectoriels impliqués doivent « jouer un rôle clé dans l’identification et l’inscription de leurs programmes ou projets au PNI 2016-2020. » Lors du Conseil des ministres du jeudi, l’accent a été mis sur entre autres : la nécessité d’assurer la cohérence entre les plans sectoriels, le PNDES et le PNI ; la nécessité du travail en synergie entre les Ministères économiques.

Mama Kany s’essaie partout, et manifestement, elle réussit tout aussi. Même si, dans son Département, elle est plutôt cataloguée comme étant une adepte du mépris et de l’arrogance. Problème de genre peut-être !

Autant s’en accommoder.

Jeanne Fofana, Kababachir.com