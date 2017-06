Le procès du chanteur Marcus renvoyé au 19 juin

Le procès du musicien Marcus, membre du groupe Banlieuz’Art, qui devait s’ouvrir le lundi 12 juin devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn a été renvoyé au 19 juin. Abdoulaye Aziz Bangoura connu sous le nom de scène de Marcus est accusé de viol par une jeune femme du nom de Fatoumata Diaraye, élève et présentée comme étant une fan de l’artiste. Le tribunal n’a pas donné les raisons de ce report d’une semaine.

Mais l’avocat du chanteur a pour sa part mis en garde les uns et les autres contre la poursuite pour viol. « Quand vous êtes poursuivi pour un cas de viol, avant que l’on ne comprenne que ce n’est pas vrai et que l’accusation n’est pas fondée, vous aurez déjà souffert pour rien », a fait remarquer Me Amadou Kourouma. « Mon client est poursuivi pour viol, alors que non seulement il ne reconnait pas les faits, mais aussi le dossier, vous-mêmes vous avez suivi la lecture de l’ordonnance, c’est un dossier apparemment vide », a-t-il ajouté.

Selon l’avocat, le rapport du médecin légiste sur lequel est basée l’accusation souligne « qu’il n’y a eu ni violence, ni traumatisme », précisant que la « défloraison est ancienne ». Et d’ajouter : « Pour le moment, j’estime que l’accusation n’est pas fondée. C’est une histoire montée de toutes pièces ». L’ouverture du procès lundi prochain permettra probablement de voir plus clair dans cette affaire qui annonce plusieurs acteurs…

Thierno Diallo, Kababachir.com