Principes démocratiques : Condé viole et inspire Gaoual Diallo !

Quand on parle du respect des principes démocratiques en Guinée, le nom d’Alpha Condé ne doit pas apparaître. C’est un contrexemple. Qu’on se le tienne pour dit. Alpha Condé viole et du coup, inspire son opposition, en l’occurrence Ousmane Gaoual Diallo dont la rigidité frise l’audace maladive.

Des qualités ou des défauts (C’est selon) qu’apprécient certains, offusquent d’autres. Au cours d’une de ses sorties médiatiques le député UFDG, excédé par les multitudes violations des principes démocratiques, libertés collectives et individuelles, dégaine en invitant toutes les victimes d’atrocités du régime à identifier les présumés bourreaux et d’en finir avec eux. Cet appel à la sédition a provoqué une vive levée de boucliers. Le RPG a demandé des comptes. Sans suite. La Justice est restée muette. Au niveau de l’UFDG, Dalein Diallo au cours d’une émission radio déclare : « C’est vous qui me faites part de cette déclaration de Ousmane Gaoual. Je ne peux pas la commenter. Elle ne correspond pas à la philosophie et aux principes du parti. Si ces propos sont avérés, je lui ferais les remarques dans les formes appropriées à l’intérieur du parti ». Depuis, plus rien ! En tout cas, même s’il y a eu blâme ou autre sanction, cela n’a pas été rendu public.

De toutes les façons, comme le député lui-même l’a dit au Parlement, le premier violeur de la Constitution c’est bien Alpha Condé. Là aussi il s’était attiré les foudres d’Aly Manet et consorts, mais, la balle était déjà partie. Le message envoyé à qui de droit. Chaque acte que pose Alpha Condé, celui-ci inspire Gaoual Diallo. Même la Justice à deux vitesses se laisse faire. N’est-ce pas le changement est bien huilé ?

Jeanne Fofana, Kababachir.com