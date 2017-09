La presse guinéenne en deuil : Idrissa Camara de la RTG n’est plus !

La presse guinéenne est de nouveau endeuillée pour la disparition d’Idrissa Camra journaliste animateur culturel à la RTG (radio Guinée) et Directeur National du Livre et de la Lecture Publique (au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique).

Notre confrère s’est éteint dans la matinée de ce lundi 4 septembre 2017 à la Clinique Horizon Santé de Monastir, en Tunisie, où il était admis.

Célèbre animateur des émissions « bal du samedi » et « « Belles Lettres », le défunt était humble, dévoué et respectueux, selon ses proches.

Son décès intervient peu après celui d’Ibrahima Sylla « Ibra » de la RTG qui a été inhumé la semaine dernière.

Le programme des obsèques d’Idrissa Camara n’a pas été encore annoncé.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com