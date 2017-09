Le président de la CENI chez Cellou Dalein : Ce que les deux hommes se sont dits

Alors que l’opposition projette une série de manifestations pour exiger le respect de l’accord du 12 octobre et la tenue rapide des élections locales, le président de la CENI , Me Salifou Kébé était l’hôte du Chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, ce 14 septembre 2017.

Sur les raisons de sa présence chez Cellou Dalein Diallo, le nouveau président de la CENI parle d’une visite de courtoisie :

«Nous avons été reçu sur notre demande par le parti UFDG. C’est une visite de courtoisie qui permet aussi de renouer le file du dialogue. Nous sommes venus réaffirmer notre intention de travailler étroitement avec toutes les parties prenantes. Nous sommes un organe chargé d’organiser les élections, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos. Tout ce que nous faisons doit venir d’une large concertation entre l’ensemble des parties prenantes et nous. Ensuite nous verrons dans quelle mesure nous pouvons déterminer le cadre de travail dans lequel nous allons échanger le plus souvent possible pour que nous ayons des élections transparentes et exceptées de tous».

En réponse, le Chef de file de l’opposition guinéenne, n’est pas passé par mille chemins. Cellou Dalein Diallo exhorte la CENI à organiser les élections locales avant la fin de l’année :

«C’est la première fois que nous recevons dans nos locaux une délégation de cette CENI depuis son installation en 2012 (…) Nous avons exprimé nos préoccupations quant au délai annoncé par la CENI pour la tenue de ces élections locales. Nous avons exhorté la CENI à faire en sorte que ces élections se tiennent avant la fin de l’année»

Mariam Diallo, Kababachir.com