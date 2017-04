Le président Ahmad « convaincu » que le Maroc peut organiser le Mondial-2026

Le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, s’est dit « convaincu » mardi que le Maroc pourrait organiser la coupe du Monde en 2026.

« Nous sommes convaincus que le Maroc pourra organiser cette compétition, comme cela a été fait par l’Afrique du sud en 2010 », a déclaré au cours d’une conférence de presse à Marrakech M. Ahmad, arrivé la veille dans le royaume, pour sa première visite à l’étranger depuis son élection.

« Pour la Coupe du monde, ce n’est pas fortuit si je suis là avec deux membres du Conseil de la FIFA », a-t-il expliqué.

Le Maroc a été candidat à l’organisation des Coupes du monde 1994, 1998,

2006 et 2010, mais sans succès.

En novembre dernier, le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait déclaré que le Maroc était « en mesure d’accueillir la Coupe du monde de football eu égard à ses infrastructures et sa capacité organisationnelle ».

– Une candidature commune avec l’Espagne et le Portugal ? –

Des articles de presse ont évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines une possible candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2026.

« Il faut rassembler tout le monde. (…) Nous allons ouvrir la porte de la CAF aux stars africaines du football. D’ici peu, ces stars vont revenir à la maison du football africain pour voir ensemble ce qu’ils peuvent nous apporter », a par ailleurs assuré mardi M. Ahmad.

« J’ai toujours dit haut et fort que si le football africain est là où il est aujourd’hui, c’est grâce à ces stars. Nous ne sommes que des administrateurs, c’est eux qui ont fait vibrer tous nos stades », a-t-il souligné.

Le nouveau président de la CAF a par ailleurs affirmé « compter beaucoup sur l’expertise » du président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lakjaa pour l' »aider à assainir et développer le côté financier de la CAF ».

AFP