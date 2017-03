PRÉSIDENCE OU FOUTOIR DE LA RÉPUBLIQUE ? (Libre opinion)

La Guinée est un pays singulier qui a toujours eu des dirigeants (quand ils ont dirigé) singuliers.

En effet j’ai lu le titre d’une sortie de Ousmane Kaba qui vient de créer un parti qui parle de croissance nulle de l’économie guinéenne. J’ai préféré ne pas lire l’article mais plutôt de réagir au titre de l’article pour tenter d’éclairer les Guinéens sur les insultes et moqueries dont nous sommes l’objet.

Ousmane Kaba, a été pendant une décennie Directeur du change Et conseiller principal du lumineux Gouverneur de la BCRG, Kerfalla Yansané dont la théorie sur le glissement de la monnaie aurait donné un infarctus à Keynes.

Monsieur Yansané Kerfalla est resté 10 ans Gouverneur de la BCRG sans jamais faire l’objet du moindre audit ni présenté au public des états financiers de l’institution. Ousmane KABA étant son éminence grise.

Au même moment trônaient :

Madikaba Camara aux Finances comme Directeur du Budget

Kabinet Komara au ministère du plan comme Directeur des investissements publics

OUSMANE Kaba, Madikaba Camara et Kabinet Komara seront pendant dix ans les chevilles ouvrières de la politique économique, monétaire et d’investissement de la Guinée de 1985 à 1996 !

Kassory Fofana comme Directeur General de la coopération internationale au ministère du plan et de la coopération, à la même époque, remplacera Komara aux investissements publics avant de devenir Ministre du budget par la suite Ministre de l’Economie et des Finances, après avoir créé l’ACGP, (Administration et Contrôle des Grands Projets) que des Guinéens désignent comme Agence de corruption pour grands prédateurs

Ousmane Kaba, sera Ministre des Finances avant de passer au Plan. Il sera l’homme de la privatisation de Enta, prospère Industrie des tabacs sous le régime de Sékou Touré. Personne ne connaît les dessous de ce bradage de Enta. Il a fini président de la commission économique de l’Assemblée Nationale sous Alpha Condé après avoir été chargé d’audit par Alpha condé. Il semble qu’à ce jour Il a créé un parti après son licenciement par le RPG de la présidence de commission.

Madikaba Camara sera Ministre de l’Industrie, ensuite celui des Finances

Kabinet Komara sera exilé au CTRN. Cet exile sera prolongé dans une institution bancaire au Caire, où il se fera coopté comme cadre administratif avant d’être appelé par la junte comme premier ministre à la mort de Lansana Conté. Son passage à la primature lui a laissé un arrière-goût acide et amère Aujourd’hui Il exerce ses talents dans une institution sous régionale dénommée OMVS.

Kerfalla Yansané sera, après un passage à vide, Ministre des Finances de la junte, reconduit ministre des Finances du premier Gouvernement du Professeur premier président démocratiquement élu. Alpha Condé jugera la gestion de Yansané aux Finances sous la transition comme étant la plus grande gabegie financière de la Guinée, mais Il le reconduira et par la suite l’élèvera au rang de ministre d’état pour lui confier les mines après les Finances. Le mépris d’Alpha condé pour les Guinéens est sans limite.

Il faut ajouter à cette liste

Monsieur DIARÉ Mohamed qui fut dans les mêmes périodes Directeur du budget, Ministre délégué au budget et Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur Ansoumane condé qui fut Directeur des investissements et plus tard Ministre du budget

La période couverte par la présence de ces braves Guinéens à ces postes date de 1985 à nos jours soit 3 décennies.

Arrivé au pouvoir en 2010 pour transformer la Guinée, Alpha Condé estime que ce sont les meilleurs Guinéens pour le conseiller et l’encadrer dans la mise en œuvre de sa grande vision pour la Guinée. Ceux qu’il a toujours taxé d’avoir mis le pays à genoux, ceux contre lesquels il a lancé les audits, sont devenus ceux qui lui font comprendre comment gérer un pays. Ceux qui lui feront bénéficier de leur expérience de 30 ans. Le résultat d’une expérience est Le sigma de l’action qui s’évalue en termes de bilan.

LE BILAN DE LEURS ACTIONS, C’EST L’état du pays. LE PAYS EST EN FAILLITE !

La présidence est devenue le foutoir de tous ceux qui après avoir tout essayé sans succès, de tous ceux qui en réalité étaient au service d’Alpha condé ou de connivence avec le même Alpha, pour le porter au pouvoir. En plus des cadres du secteur des Finances, Il y’a dans ce foutoir du tout-venant, de tous les secteurs. Il y’a plus de fonctionnaires casés à la présidence que dans tous les départements.

Mieux, pour enterrer toute tentative de dévoiler les résultats de la casse publique depuis 30 ans, Alpha condé prouve son mépris pour les Guinéens en nommant à la cour des comptes Mohamed Diaré qui est le dernier comptable public des 20 dernières années depuis la direction du budget à celle du ministère de l’économie et des finances. C’est une insulte, une morgue de plus de la part de Alpha CONDÉ car Monsieur Diaré ne va pas juger les comptes qu’il a produit lui-même.

Cette situation n’est possible et imaginable qu’en Guinée !!!

Personne ne viendra mettre de l’ordre chez nous à notre place

Cette équipe de prédateurs est en train de s’enrichir à tour de bras pour acheter les futures élections. Les Guinéens seront toujours dans la même situation de singularité dans la misère, la médiocrité, l’injustice.

Les Guinéens restent les dindons de la farce.

Ce qui fait que la Guinée n’a jamais connu une situation normale, une évolution normale, une administration normale, des pouvoirs publics normaux bref la Guinée n’a jamais appliqué des normes internationalement admises de gestion et d’administration publique comme c’est le cas dans tous les pays, y compris ceux en guerre.

En plus de cette situation d’anormalités nous sommes en face d’une caste de supposés dirigeants du pays qui continuent depuis plusieurs décennies à prendre le pays en otage par tours de passe-passe

Levons-nous pour chasser ces pirates.

Levons-nous pour exiger un renouvellement de la classe dirigeante

Levons-nous pour renvoyer tous ces gens devant le tribunal du peuple pour rendre compte car les tribunaux d’Alpha sont minés, corrompus et incapables de rendre une justice équitable !!!!

BC TAMBOURA

