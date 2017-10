Mohamed Tall, au cours d’une de ses rares sorties en public a récemment fait une communication relative à la problématique de la présence massive des zébus en Guinée Forestière.

Le constat est alarmant : « Les troupeaux de zébus conduits par des éleveurs fuyant la guerre en 2002 et de 2010, ont envahi presque toutes les préfectures de la Guinée Forestière et rentrent progressivement en Haute Guinée engendrant des conflits intercommunautaires et des dégâts matériels. Leur effectif est estimé suite au recensement de 2016 à 34 715 têtes de bovins », note Mohamed Tall.

Et d’accuser : « Les chefs de secteurs et de districts ainsi que des notables sont complices de l’arrivée massive et désordonnée des éleveurs étrangers de zébus. » Il faut noter que le Centre forestier de N’Zérékoré qui est sensé jouer un rôle important dans la régénération des forêts, a permis l’introduction depuis 2002 dans les forêts du Mont Béro et dans le Pic de Fon, de milliers de zébus.

Seulement,estime le ministre UFR, cette présence massive et incontrôlée de zébus dans la région, constitue une préoccupation majeure tant pour la cohésion sociale que pour la préservation de l’environnement. Elle compromet également la préservation de la race N’Dama dans la région de la Guinée Forestière. Cette situation entraine de lourdes conséquences sur le plan social, économique, sanitaire, génétique et environnemental.

Aujourd’hui, plusieurs actions ont été entreprises à cet effet, notamment des visite sur le site, des journées de sensibilisation, des travaux techniques entre les ministères directement concernés, une rencontre tripartite avec les autorités concernées par la transhumance transfrontalière de la Côte d’Ivoire et du Mali, en vue d’examiner et de prendre des dispositions idoines.

Dans les prochains jours, Mohamed Tall et ses homologues en charge de l’Administration du Territoire et de l’Environnement vont se pencher sur un plan d’actions afin de régler les problèmes.

Jeanne Fofana, Kababachir.com