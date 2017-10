Comme vous le savez, le directeur préfectoral de l’éducation de Boké est déclaré persona non grata dans le Kakandé. Pas plus tard que ce lundi, 23 octobre une manifestation a été organisée pour exiger son départ. Le principal intéressé en séjour à Conakry depuis le début de sa contestation, le principal intéressé minimise le mouvement et accuse le préfet d’inaction en sa faveur. Selon Sinè MAGASSOUBA, il s’attendait déjà à ce qui lui est arrivé. Il pointe du doigt ses adversaires politiques. En outre, le DPE, par ailleurs coordinateur du RPG, parti au pouvoir indique que le nouveau préfet de Boké lui a clairement signifié qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa sécurité. «Je pense qu’on ne l’a pas envoyé à Boké pour allumer le feu. Et il a allumé un feu qu’il ne pourra jamais éteindre » a lancé Sinè MAGASSOUBA joint au téléphone par des confrères d’une radio privée de Conakry.

Faut-il préciser qu’au-delà du siège local du parti présidentiel mis à sac lors des récentes manifestations à Boké, la concession du DPE sis à Tamakénè a également été saccagée par des citoyens en colère. Magassouba est accusé d’avoir transmis un rapport au bureau politique national du RPG incriminant plusieurs personnalités dans le cadre des manifestations sociales.

Oumar Rafiou Diallo, Kababachir.com