« Le pouvoir de M. Alpha CONDE est criminel, assassin » dixit le député Mouctar DIALLO de retour de Dakar

A peine revenu de Dakar, le président des NFD, nouvelles forces démocratiques s’en est violemment pris au pouvoir de Conakry suite aux violences meurtrières survenues récemment à Conakry. A sa descente d’avion, Mouctar DIALLO dénoncé l’assassinat par balle d’au moins huit personnes. « Les NFD, nouvelles forces démocratiques dénonce avec toute sa force cette barbarie étatique. Le pouvoir de M. Alpha CONDE s’est inscrit résolument dans la violation grave et gravissime des droits humains et l’assassinat gratuit des Guinéens pour de simples manifestations à caractère social cette fois pour des revendications légitimes pour aller à l’école en vue de garantir l’avenir des enfants et de ce pays. Ce qui est inacceptable. Donc j’ai un sentiment de frustration, de déception et de révolte face à ces crimes organisés, face à la banalisation de l’être humain » a réagi Mouctar DIALLO.

Et le député de poursuivre: « L’un de nos militants, Mouctar DIALLO a été assassiné. Un autre de nos militants qui avait aussi reçu une balle est actuellement hospitalisé et d’autres guinéens ont été tués. NFD (le parti: NDLR) va porter plainte contre l’Etat. Monsieur Alpha CONDE est d’ailleurs premier responsable de ces crimes » a-t-il ajouté.

De l’aéroport, le député Mouctar, à la tête d’une délégation s’est directement rendu à Bambéto, chez la famille d’une des victimes de la récente répression qui porte le même nom que lui pour présenter des condoléances. Un acte apprécié par les notables de la localité.

Oumar Rafiou DIALLO, www.kababachir.com