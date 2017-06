« Les policiers et gendarmes ne jouent plus leurs rôles régaliens », déplore le 1er Imam de la grande mosquée Fayçal

A l’occasion de son sermon lors de la fête de Ramadan, le premier imam de la grande mosquée Fayçal s’est prononcé sur l’insécurité routière, qui continue à endeuiller de nombreuses familles en Guinée. Et le dernier cas en date, remonte trois jours avant la fête, où six jeunes artistes, en partance pour Kankan, ont péri dans un accident de route survenu dans la localité de Saraya, sur l’axe Dabola- Kouroussa

« Nous sommes confrontés à trop de problèmes dans le pays, parce que la loi n’est pas appliquée dans sa rigueur. Il y a trop d’accidents sur nos route dû à l’indiscipline des chauffeurs, au phénomène de surcharge sans oublié l’absence des agents de sécurité sur les routes », déplore El Hadj Mamadou Saliou Camara.

Revenant sur les causes de ces accidents mortels, l’imam de la grande mosquée Fayçal de Conakry estime que les agents de sécurité ne jouent pas leur rôle, ils sont plutôt dominés par l’argent:

« Nous constatons maintenant que les policiers et gendarmes sont dominés par l’argent et ne jouent plus leurs rôles régaliens. Ils ne font que demander de l’argent aux chauffeurs même s’ils ne sont pas dans les normes. », déplore-t-il.

Avant de lancer un appel pressant aux populations : « Je demande aussi aux populations de respecter nos agents de sécurité ».

Enfin, le premier imam de la grande mosquée Fayçal conclu en ces termes : « Nous devons respecter la loi et les services chargés de son application doivent aussi faire une application stricte de celle-ci ».

Il reste à voir si l’appel de l’imam de la grande mosquée Fayçal sera entendu.

Mariam Diallo, Kababachir.com