PNDES 2016-2020 : Mama Kanny entame la procédure d’adoption au Parlement

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 est presque prêt. Il ne reste plus pour la ministre du Plan et de la Coopération Internationale d’engager la procédure d’adoption à l’Assemblée nationale.

Au cours du conseil des ministres du jeudi, il lui avait été donné d’aller à la rencontre des députés pour l’adoption. De son côté, la version finale de l’avant-projet a été validée, le 15 février par la Commission nationale de planification.

Selon le porte-parole du gouvernement, cette présentation s’articulera autour de six points que sont: les traits caractéristiques du PNDES ; l’analyse de la dynamique du développement ; les choix stratégiques ; les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation ; les facteurs de risques ; les prochaines étapes. La patronne de la Coopération internationale a par ailleurs remercié l’ensemble des membres du gouvernement pour dit-elle leur collaboration dans le processus d’élaboration du PNDES et a sollicité l’engagement et la détermination de tous pour sa mise en œuvre.

On attend de voir dans les faits à quoi servira cet autre document.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com