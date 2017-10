Les piques de Chérif Bah BCRG à Alpha Condé

Pour ceux qui le taxent de politicien de la 24è heure, Chérif Bah les met tout de suite à l’aise : « Je ne suis pas un novice parce que j’ai été formé dans l’école du PDG-RDA, où notre génération a fait la formation à l’Ecole des cadres du parti,la formation militaire avec des officiers cubains à l’époque et j’en passe. »

Conséquence :« Donc c’est pour vous dire que je connais ce pays. » Chérif Bah, sans ambages envoie des piques à Alpha Condé et consorts : «Moi je n’ai pas deux passeports, j’ai un seul. D’ailleurs l’une des choses dont j’ai horreur c’est de demander un Visa pour aller dans un pays étranger, j’aime mon pays et je reste ici. Je voyage rarement maintenant. »

Mais pourquoi ce vice-président de l’UFDG s’en prend tant au gouvernement et à Alpha Condé ? La réponse est sans équivoque : «J’ai attaqué ce gouvernement parce qu’il a construit un Parti-Etat. Un Parti Etat c’est un Etat où les gens du parti jouent le rôle de fonctionnaires, compétents ou pas. » Un bémol tout de même :« Bien sûr, il y’a quelques-uns dans le gouvernement et dans l’administration qui ont une certaine compétence mais noyés dans une mer d’incompétences avec des procédures totalement viciées donc rien ne marche. C’est pour cela que j’ai attaqué ce gouvernement sur cet aspect-là et j’ai dit que je vais le faire parce que moi j’ai montré que l’on peut faire autrement les choses. »

Alpha Condé pourrait donc venir à son école d’administration des affaires publiques et des ressources humaines. Il n’y aura rien à payer. L’UFDG ne facturera pas.

