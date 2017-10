Patrimoine routier : quand Oumou Camara se ridiculise…

Quelle mouche a-t-elle pu piquer la ministre des Travaux publics en s’insurgeant contre ce qu’elle appelle les attaques des voies publiques par des manifestants? Oumou Camara se ridiculise davantage.

En cause : elle peine vraiment à mettre en pratique tous ses projets costauds et bidons qui devraient au moins améliorer sensiblement l’état des routes à travers des investissements importants pour l’entretien routier et la remise à niveau du réseau pour améliorer la performance du secteur routier.Ce à quoi devrait s’atteler la fameuse Agence routière en République de Guinée.Au lieu de s’attaquer aux manifestants, Oumou Camara devrait penser enfin aux voyages d’études sur le Mali, le Sénégal ou la Tanzanie pour permettre aux cadres guinéens de rencontrer les responsables de l’AGEROUTE, FER, PME et BET afin d’avoir enfin des routes fiables.

Oumou Camara peine même à avoir le décret portant modalités d’application de la Loi L/2016/074/AN du 30 décembre 2016, portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée.Ce patrimoine se résume en : « l’ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales dont la construction, l’installation et l’entretien sont assurés par le ministère des Travaux publics. » Selon elle, ce patrimoine comprend essentiellement l’emprise de la route et ses équipements routiers. Le projet prévoit de créer un certain nombre d’organes de haut niveau pour suivre la protection du patrimoine routier. A ce titre, des sanctions seront applicables aux contrevenants, la localisation et les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier. Mais déjà, ajoute-t-elle, la gestion rationnelle commence par la protection de l’existant puis son entretien et ensuite les nouvelles constructions. Les formes d’agression que le patrimoine routier subit sont variées et en perpétuelle croissance.C’est cela l’urgence.

Que la ministre s’attèle à cela, au lieu de glisser dans la démagogie.

Jeanne Fofana, Kababachir.com