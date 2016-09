Ce que Papa Koly n’a pas aimé au sujet de la rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo

Face à la crise socio-politique qui ne cesse de monter crescendo en Guinée, le président Condé a décidé de mettre balle sur terre, de jouer la carte de l’apaisement, la carte de la détente. C’est dans ce cadre qu’il a reçu, le jeudi 1er septembre dernier, le chef de l’opposition, Cellou Dalein Diallo dans son palais tant convoité.

Près d’une semaine après ce tête-à-tête de tous les « espoirs », la rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo continue de défrayer la chronique dans la cité. Les réactions se multiplient. Le richissime leader du parti » Générations pour la Réconciliation, l’Union et la Prospérité », jusque là silencieux, vient de se prononcer, au micro de nouvelledeguinee.com sur le face ultra-médiatisé entre le président Condé et le chef de l’ Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Si Papa Koly Kourouma salue l’initiative présidentielle, il déplore tout de même le retard pris par Alpha Condé pour inviter Cellou Dalein Diallo.

« Aujourd’hui, cette rencontre revêt un caractère événementiel parce que tout simplement, il y’avait une espèce de cloison entre le président de la république et l’opposition qu’il prend souvent d’ailleurs en ennemi, au lieu d’être des partenaires. Je crois qu’il y a une mauvaise conception de l’opposition en Afrique. Et moi, je ne pouvais pas comprendre que le président Alpha Condé, ce pourquoi il s’est battu pendant quarante ans, prenne les opposants comme des ennemis au lieu de les prendre pour des partenaires« , regrette l’ancien candidat à la présidentielle d’octobre dernier.

Très amer, l’ancien ministre d’état en charge de l’énergie enfonce le clou: « Nous, on a pensé qu’en venant, c’était vraiment la démocratie. Mais, nous pensons que le président Alpha Condé a raté le coach. Alors, peut-être, c’est une manière de se rattraper« .

« Est ce que ça va durer longtemps? Est ce que ça ne va pas durer longtemps? » sinterroge-t-il avant de poursuivre: » Nous donnons du temps au temps pour pouvoir apprécier à sa juste valeur. Sinon, si on le prend comme ça à main levée, on dira que c’est ce qu’il faut, c’est ce qui doit se faire normalement. Donc, nous attendons. Je pense qu’il – Alpha Condé ndlr – s’est engagé à respecter un certain nombre de choses. Nous allons voir les jours à venir s’il tient parole ou pas« .

Nous reviendrons sur l’interview exclusive que Papa Koly Kourouma a accordée à nouvelledeguinee.com dans les locaux de l’imposant siège du GRUP à Nongo. Une interview-vérité à lire absolument pour qui connait le franc-parler de l’ancien ministre de l’environnement et du développement durable, l’homme au slogan évocateur » la vision en action« .

Par Thierno Yimbering Diallo

