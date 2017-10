Papa Koly et Cie dans le Cabinet du CFO : l’UFDG justifie le choix

L’ardeur et le déchaînement des passions ne retombent pas. Le Cabinet du CFO et la composition actuelle et partielle alimente la polémique. Papa Koly Kourouma et Cie sont la cible des RPGistes et de certains aigris de l’UFDG et d’ailleurs.

De son côté, Ousmane Gaoual Diallo tente de mettre tout le monde à l’aise. Il estime que le départ des ministres de Condé actuellement au Cabinet de Dalein se justifie par le simple fait que « Peut-être qu’il (Alpha Condé, NDLR) les a virés parce qu’ils sont trop bons pour lui, on ne choisit pas qui est dans l’opposition, on ne choisit pas en fonction des qualités, qui est dans l’opposition, l’opposition c’est ceux qui s’opposent au gouvernement par rapport à la loi et à partir du moment vous êtes dans le même camp, vous partagez des responsabilités, vous partagez tout. »

Et le député de Gaoual d’ajouter : « Si vous êtes au pouvoir vous choisissez librement ceux qui sont bons parce que vous avez le libre avis de le faire, vous avez la loi en votre faveur vous les choisissez, mais lorsque vous êtes dans l’opposition vous composez avec toutes les composantes indépendamment des qualités intrinsèques avec les uns et les autres. Mais vous partagez une valeur commune qui est celle de faire en sorte qu’il y ait une alternance politique, c’est à cause de ce travail-làque ceux qui sont dans l’opposition s’unissent pour avancer. »

N’en déplaise !

Jeanne Fofana, Kababachir.com