Oustage Taïbou Bah et sa femme condamnés pour escroquerie

Le Tribunal de première instance de Mafanco a rendu son verdict dans le procès qui oppose l’islamologue Oustage Taïbou Bah et sa femme Hafsatou Baldé au cambiste Thierno Nouhou Diallo dans une affaire de huit milliards de francs guinéens. La juge a reconnu coupables d’escroquerie les prévenus et les a condamnés à de la prison ferme. Ainsi, Oustage Taïbou est condamné à dix-huit mois de prison dont douze assortis de sursis et une amande de vingt millions de francs guinéens.

Le tribunal s’est montré plus sévère à l’encontre de Hafsatou Baldé, qu’il a condamnée à quinze mois de prison ferme et une amande de trente millions de francs guinéens. Les deux prévenus sont sommés de rembourser les huit milliards que leur réclame le cambiste Thierno Nouhou Diallo, plaignant dans ce dossier. Le TPI de Mafanco ordonne la saisie de leurs biens. La défense a annoncé qu’elle interjetera appel.

Affaire à suivre…

Thierno Diallo, Kababachir.com