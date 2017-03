 Depuis Ouaga, Dadis se confie: ‘’Mon séjour au pays des hommes intègres m’a beaucoup changé’’

Depuis Ouagadougou, où il vit en exil forcé, l’ex-Chef de la junte militaire guinéenne, le Capitaine Moussa Dadis Camara, a déclaré, au cours de l’émission ‘’les GG’’ de la radio Espace fm, qu’il a appris pas mal d’expérience au cours de son séjour Bourkinabé.

« Je ne suis plus le Moussa Dadis Camara qui prenait des décisions n’importe comment, impulsif. Mon séjour au pays des hommes intègres m’a beaucoup changé, l’homme peut changer à chaque moment de sa vie et ça fait partie de son comportement. J’ai appris pas mal d’expérience par rapport à l’expérience acquise aux pays des hommes intègres. Je ne suis pas cet homme, que l’on peut imaginer dans le temps », révèle-t-il.

Répondant aux questions de nos confrères sur ses ennuis judiciaires, l’ancien Président du CNDD a indiqué qu’il est beaucoup plus préoccupé par le dossier du 28 septembre qu’à la tentative d’assassinat contre sa personne: ‘’ En ce qui me concerne, Dieu merci, j’ai été sauvé. Je ne peux vous dire mes sentiments. Ma plus grande préoccupation, c’est le 28 septembre. En ce qui me concerne, Dieu merci, j’ai été sauvé. Je ne peux vous dire mes sentiments. Ma plus grande préoccupation, c’est le 28 septembre. Je suis quelqu’un je crois trop en Dieu. Dieu a fait le jugement, je serai un jour devant la barre pour dire la vérité. Je ne parle plus de ma personne par rapport à la tentative d’assassinat. Je veux privilégier la piste du 28 septembre.’’, conclu l’ancien homme fort de Conakry.

Mariam Diallo, Kababachir.com