Opposition républicaine : la loyauté à rude épreuve

Certains ont salué le retour des égarés au sein de l’opposition républicaine. D’autres restent encore sceptiques quant à la garantie qui pourrait bien accompagner Sylla et Cie parmi les leurs. En clair, des responsables de partis alliés tel que Dembo Sylla estime que la loyauté des leaders politiques partis et revenus est à rude épreuve.

Il est question selon lui de repenser tout. A ce titre, sur sa page Facebook, il demande aux uns et aux autres de rester vigilants, dénonçant au passage ces « caméléons qui ont trop de couleurs. » Pour lui,« Un homme c’est sa parole qui est sous-tendue par sa dignité deux choses qu’il ne doit pas marchander pour quoi que ce soit. Nous souhaitons que tout le monde agisse à visage très découvert. Ceux qui veulent être avec le Président Alpha Condé n’ont qu’à y aller, ceux qui veulent être avec l’opposition y agissent à visage découvert. »

Les leaders politiques concernés par cette mise au point se reconnaissent. Cette sortie du député UDG fera quand même mal à Telliano, Mouctar et Sylla, architectes du FAD devenu manifestement et à juste titre, bien fade pour eux. De toute évidence, «Nous ne devons plus accepter d’être divertis par quiconque et par quoi que ce soit. Tous ceux qui sont de l’opposition doivent signer une déclaration attestant leur appartenance à l’opposition et la remettre au Chef de file de l’opposition qui déposera une copie au ministre de l’administration du territoire. Moi je souhaite cette transparence au niveau de nous tous. Ça permet de savoir avec qui on est partenaire et contre qui on se bat. »

Cette sortie de Dembo risque de fouetter l’orgueil de certains leaders politiques tentés par la mouvance et où des offres alléchantes leurs sont proposées. Mais au vu de grand chambardement au sein du RPG, on reste sceptiques. Certainement le temps d’y voir plus clair. L’opposition républicaine manque de loyauté et de constance dans les convictions. C’est cela la vérité.

Jeanne Fofana, Kababachir.com