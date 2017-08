Opposant historique : un honteux label forgé de toutes pièces !

« Opposant historique ». Ces deux termes vous disent-ils quelque chose ? Eh bien, c’est sous ce label honteux, forgé de toutes pièces qu’Alpha Condé a bâti sa réputation. D’abord en revendiquant plus de 40 ans de combat pour la démocratie. Ensuite, en se réjouissant de n’avoir jamais appartenu à un gouvernement, même si cette thèse a été démentie par un ancien du RPG.

Près de dix ans à l’épreuve du pouvoir, on découvre l’homme, l’opposant historique. Et c’est un connaisseur de la scène politique qui analyse le comportement de celui-là même qui gère la Guinée. Salifou Sylla – c’est de lui qu’il s’agit – ne va pas par le dos de la cuillère. « Vous savez, on se construit de légende opposant historique et autre là, je ne vais pas attaquer sur ce plan, on se connaît. Les gens créent les légendes et se réfugient là-dedans. Il y a eu beaucoup d’opposants dans ce pays. Vous vous donnez un label. S’il croit qu’il est opposant historique, c’est bien. »

Seulement, voilà ! « Quand on prétend qu’on est un démocrate et qu’on a critiqué les autres et qu’on monte, qu’on fait tout pour violer les lois, aucune règle démocratique n’est respectée. Alors je voudrais bien voir à quoi ça servi ? Vous savez moi, je sais les gens, ils se fabriquent les légendes, je suis tel ou je fais telle chose. Je ne vais pas entrer dans cette considération. On sait beaucoup de choses. »

Jeanne Fofana, Kababachir.com