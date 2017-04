‘’On ne veut pas d’un Kountigui politique mais social’’ dixit Mamadou Sylla de l’UDG

En réaction au choix porté sur Elhadj Mamoudou Soumah, ex-maire de Dixinn, comme nouveau Koutingui (patriarche) de la Basse Guinée, en lieu et place, d’El hadj Sékhouna Soumah, décrié, Mamadou Sylla justifie son choix.

L’ex-allié du parti au pouvoir, qui a basculé récemment dans l’opposition, ne cache pas son implication dans le choix porté sur le nouveau Kountigui de la Basse guinée. Le leader de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), a également été élu au poste de Coordinateur politique de la Basse Guinée. Au micro de nos confrères de mediaguinee.com, le richissime homme d’affaire exprime ses sentiments

« Je suis dans ça en tant que fils de la Basse Guinée. J’ai participé matériellement et financièrement parce que beaucoup de nos parents n’ont pas de moyens pour appuyer notre contrée. On se rassemble pour sauvegarder les acquis de la région. Je suis plein dedans. C’est moi qui ai financé pour que ça marche. De l’autre côté, le gouvernement prend de l’argent pour imposer un Kountigui. On a dit: stop! On ne veut pas d’un Kountigui politique mais social. Celui qu’on a choisi (Elhadj Mamoudou Soumah) est plus âgé que le président Alpha Condé et de loin que Elhadj Sékhouna. Il a été officier de la marine française. Il est sage et cultivé. Il a un CV qui est très fort, il ne parle pas que la langue nationale, il parle français, il est plus que tout le monde en Basse Guinée. Ce sont les 45 membres conseillers de la Basse Guinée qui se sont réunis dans une maison et l’ont choisi. Les autres deviennent ses conseillers. Autour de lui, il y a le Santigui qui fait ses déplacements. Hier, tous les députés de la Basse Guinée à savoir Kalémodou Yansané, Alain Touré, Dembo Sylla, Aboubacar Sylla, porte-parole de l’opposition républicaine, et moi-même étaient là. Il y avait aussi Ousmane Bangoura. L’intronisation du nouveau Kountigui aura lieu après le ramadan. J’ai été élu coordinateur politique de la Basse Guinée par les leaders politiques de l’opposition. », S’est réjoui l’ex-allié d’Alpha Condé.

Mariam Diallo, Kababachir.com