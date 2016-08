Office National du Tourisme : Le DG Laye Junior Condé à l’étroit !

Venu affaires, il y a deux ans, à la tête de l’Office National du Tourisme (ONT), suite à ses attaques répétitives à l’opposition, en l’occurrence Dalein Diallo, Laye Jr Condé est désormais à l’étroit. Cet office qui constituait jusque-là une maigre consolation pour l’une des grandes gueules du RPG d’avant est manifestement une coquille vide dont il faut apporter de l’aide et tenter de sauver ce qui peut l’être.

Ce qui constitue la rançon du militantisme outrancier de Laye inquiète le ministre du Tourisme Thierno Ousmane Diallo. Ce cadre de l’UPR, alliée au RPG l’a fait savoir mercredi matin sur les ondes d’une radio locale. Selon ce ministre « rendre l’ONT autonome constitue une de ses priorités ». Seulement, précise-t-il « c’est une affaire d’hommes ». Ce qui veut dire que le résultat de Laye sont en deçà des attentes : deux ans après, il est l’étroit.

Introuvable depuis la mise en place du nouveau gouvernement dit de mission par Said Fofana où il s’attendait au poste de ministre de la Communication, Laye Jr Condé avait tout simplement été pris de court. Et son état d’âme a tellement amusé l’opposition qu’il a fini par compatir aux peines de Laye. Dans une bonne dose d’humour, Fodé Oussou Fofana de l’UFDG avait regretté l’absence de Malick Sankhon et de Laye Jr Condé sur la liste des nouveaux ministres de la République. Car, après tout, « Tous ceux qui se sont battus lors des élections législatives et qui ont bien mouillé le maillot ont été récompensé.

Laye Jr Condé occupe un poste qu’il porte mal. Mais s’accroche quand même. Seulement, il n’est plus celui qui titillait l’opposition. Il est allé récemment jusqu’à désapprouver une décision du pouvoir. En signe de lassitude et de désillusion. Jusqu’où ira donc aujourd’hui le ministre Thierno Ousmane ? Va-t-il pousser Laye à la sortie ? Des questions et d’autres qui pourraient créer des rapports orageux entre les deux RPGistes mués.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com