Une nouvelle réunion autour de la mise en œuvre de l’accord de février entre syndicats et gouvernement

C’est pour la deuxième fois consécutive que se retrouvent les parties prenantes du protocole d’accord tripartite signé le 20 février entre Gouvernement, syndicat et patronat. Elle a regroupé autour du ministre de la Fonction Publique, les ministres Damantang Albert CAMARA (porte-parole du gouvernement), Ibrahima Kalil KONATE (l’Enseignement Pré-Universitaire), Mohamed Lamine DOUMBOUYA du Budget, l’Inspecteur Général du travail Alia CAMARA et des représentants du syndicat et du patronat. « L’objectif de cette rencontre est de mettre toutes les parties prenantes au même niveau d’information concernant l’applicabilité effectif du protocole », souligne le gouvernement dans un communiqué transmis à la presse ce jeudi, après midi.

Selon nos sources, les participants ont passé en revue les onze points de l’accord. « Ce travail, indique le même communiqué a permis aux syndicalistes Amadou Diallo et Souleymane Sy SAVANE de saluer la bonne volonté de l’équipe gouvernementale qui a déjà satisfait 9 des 11 points inscrits dans le protocole, avant de réitérer leur souhait de voir le gouvernement satisfaire à 100% d’ici début septembre 2017 la revalorisation des pensions civiles qui constitue d’ailleurs le 2ème points de ce protocole ».

Faut-il rappeler que le protocole d’accord a été signé à l’issue d’une crise qui avait secoué en février le secteur de l’éducation.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com