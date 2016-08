Nouveaux locaux de Bah Oury : l’anarchiste a-t-il abdiqué ?

De guerre lasse, en désespoir de cause, faute de mieux, à défaut de sérénité, etc. les expressions ont dû manquer pour qualifier le mental de Bah Oury qui s’offre de nouveaux locaux au quartier de Nongo, dans la commune de Ratoma.

Avec ces équipements, Bah Oury semble bien abdiquer, avoir abandonné la partie : malmener l’UFDG dont il revendique la naissance. L’anarchiste veut tenter une autre option, celle de drainer et de dresser certains affidés à lui. Mais, il est conscient que me siège de la Minière est imprenable. C’est pourquoi précise-t-il, « Je ne veux pas avoir un autre siège. Ce sont des nouveaux bureaux, où mes équipes pourront travailler. Je dois mener mes activités et je ne pouvais pas continuer à recevoir des gens à mon domicile. »

Bah Oury estime qu’il ne saurait y avoir d’amalgame entre activités personnelles et patrimoine commun : « C’est pour être en conformité avec cela que je distingue mes activités à domicile et mes activités en tant que leader politique à travers des bureaux qui me permettront de pouvoir travailler, et de contribuer à ma façon à l’avenir de ce pays. » Allusion faite à celui qu’il prend comme la bête à abattre de l’UFDG : Dalein Diallo. Il accuse le président du parti de s’être servi à satiété dans les ressources de l’UFDG. Au niveau du parti, ces accusations constituent le moindre mal émanant de Bah Oury.

Trêve de polémique !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com