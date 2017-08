Le nouveau président de l’UPF échange avec son homologue de l’AGEPI

Conakry, 26 août (AGP) – Le nouveau président de la Section guinéenne de l’Union de la Presse Francophone, Ibrahima Koné, Directeur général du groupe Vision 2000 Communication, accompagné de certains membres de son équipe a rencontré, cette semaine, son homologue de l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI), Ibn Conté, à Conakry.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la prise de contacts avec les associations de presse de la place a été l’occasion pour les deux parties, d’échanger sur l’élection d’un nouveau bureau de l’UPF-Guinée. Aussi, faut-il ajouter, de la tenue, en novembre 2017 à Conakry des 46èmes Assises de la Presse Francophone ; de la participation de l’AGEPI à cette grande rencontre internationale que la Guinée abritera pour la première fois de son histoire ; de la réglementation du métier de journalisme dans le pays, etc.

De part et d’autre, la délégation de l’UPF et les membres de l’AGEPI se sont engagés à faire en sorte que le métier de journalisme devienne de plus en plus respecté à travers les affiliations des organes de presse et journalistes aux différentes associations ainsi qu’à la Haute autorité de la Communication.

Aux cotés du président de l’UPF-Guinée, il y avait la présence du Secrétaire général, Alpha Kabinet Doumbouya, Directeur général de l’Agence guinéenne de Presse (AGP), du Chargé des questions de Communication, Grégoire Ankou et du Secrétaire général adjoint, Jean Pierre Ouendéno, Secrétaire général de la rédaction de l’AGP ainsi que d’autres journalistes guinéens.

Quant à l’AGEPI, on notait la présence du président, Ibn Conté, entouré de ses proches collaborateurs, Fayimba Sayon Kéita et Mamadou Siré Diallo.

AGP