Du nouveau sur la fusillade de Mamadou Hadi Diallo

Quelques jours après la fusillade du jeune Mamadou Hadi Diallo dans le quartier Fadi, secteur Boussra par des présumés inconnus, les enquêtes des services de sécurité ont porté fruits.

Le jeune qui a tiré sur le sieur Diallo, a été mis aux arrêts grâce à la complicité des voisins. Selon nos informations, il se trouverait en garde à vue.

Interrogé par la police et certains conseillers du quartier de Fadi, le tireur présumé Boubacar Conaté raconte:

« A chaque fois nos bétails sont volés par des inconnus dans ce secteur et on arrive pas à mettre main sur les auteurs. Comme c’est devenu récurrent, on a décidé de faire des patrouilles nocturnes. Ainsi, nous avons informé le chef du quartier qui a accepté. Mais en vraie dire, il ne nous pas autorisés de tirer sur quelqu’un, il nous a juste dit: je cite » si vous voyez un inconnu à des heures tardives dans votre secteur, demandez le ses coordonnées et s’il est douteux, déposer le chez moi, je vais gérer le reste « .

Poursuivant, il évoque pourquoi Ils l’ont tiré « : comme on a dit à ce dernier de s’arrêter, il a refusé c’est pourquoi j’ai tiré sur lui ».

Actuellement la famille de l’accusé plaide à ce que le problème soit résolu à l’amiable, chose que la famille de la victime ne veut pas entendre.

Pour le moment la victime poursuit ses traitements à l’hôpital régional de Labé et le coupable attend son sort à la police.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé