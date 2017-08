Nomination du président intérimaire de la CENI : La réaction favorable de Makanera porte-parole de l’opposition

Le porte-parole de l’opposition républicaine lui aussi ne trouve pas d’inconvénients à cette nomination provisoire de Kader CAMARA à la tête de la commission électorale. Pour Alhoussény Makanéra KAKE, l’essentiel est que les élections locales soient organisées sans délai. « Je pense que si la désignation du président intérimaire vise à faire un chronogramme rapidement, c’est à dire tous les actes que la CENI doit poser pour nous emmener rapidement aux élections locales avant la fin de l’année, c’est une bonne chose. Nous saluons et félicitons cette démarche. Et d’ailleurs, personnellement je pense que le fait que les institutions de la République et les personnes concernées ont choisi la voie légale pour résoudre leur problème est à saluer » a-t-il souligné.

Le porte-parole de l’opposition républicaine a également profité de l’occasion pour interpeller la cour constitutionnelle en ces termes : « Je crois que la cour constitutionnelle doit s’inscrire dans cette dynamique pour qu’après les élections, s’il y a des contentieux qu’elle puisse les traiter d’une manière impartiale afin que chacun soit rétabli dans ses droits. C’est quand même que c’est un signal qui peut nous faire espérer que cette fois que le président de la République, professeur Alpha CONDE voudrait que maintenant les élections se tiennent ».

Au début de la crise à la commission électorale, Cellou Dalein DIALLO et ses compagnons avaient déclaré qu’ils gardent la neutralité puisque, disaient-ils à l’époque les commissaires se battaient à cause de l’argent et non en faveur de l’organisation des élections crédibles.

Oumar Rafiou DIALLO, Kababachir.com