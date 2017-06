Naby Keïta, le footballeur guinéen, qui vaut 80 millions d’euros

Quatre-vingt ​millions d’euros (80 000 000 €), c’est la modique somme que RB Leipzig réclame pour céder le milieu offensif du Syli national de Guinée Naby Laye Keïta. L’ancien pensionnaire du Horoya Athlétic Club de Conakry vaut vraiment de l’or désormais.

Son actuel club RB Leipzig où il est arrivé il y a près d’un an en provenance du Red Bull Salzbourg (Autriche) n’entend pas céder celui qui s’impose de plus en plus comme étant l’un des milieux de terrain les plus performants d’Allemagne. Si le club allemand a acquis le Guinéen pour 15 millions d’euros, il réclame désormais 80 millions pour le céder.

À 22 ans, la star du Syli national est auteur de 8 buts et 7 passes décisives lors du dernier exercice, et « ne cesse d’épater les amateurs du ballon rond par ses prestations de haute volée tant qu’en Bundesliga, sous les couleurs de l’écurie allemande, vice-championne d’Allemagne la saison dernière, qu’avec la sélection guinéenne », fait remarquer StarAfrica.

Ce qui le met dans le viseur de plusieurs grands clubs européens comme Manchester United (Angleterre). Les agents de ces clubs que tout jeune footballeur révérait de se faire accoster se bousculent au portillon du RB Leipzig afin d’arracher l’international guinéen dont l’avenir s’annonce promoteur.

Si l’un d’eux accède à la demande des dirigeants du club allemand, Naby Laye Keïta deviendrait alors l’un des footballeurs les plus chers de la planète. Bonne chance Naby !

Thierno Diallo, Kababachir.com