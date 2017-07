La mouvance se prononce sur le FAD : « Une déconfiture » !

Au RPG, on doit certainement se réjouir de l’implosion de l’opposition républicaine, notamment avec la création inattendue du Front de l’alternance démocratique (FAD). Quoi de plus normal au moment même où la rue est de plus en plus proche pour faire tanguer le pouvoir de Conakry !

Pour la mouvance, « La situation de l’UFDG se complique, nous assistons ces derniers temps à la déliquescence du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, la déconfiture du principal parti d’opposition j’allais dire », déclare Paul Moussa Diawara. Et cet allié du RPG d’enchaîner avec un peu de rappel des péripéties :« Il y a eu d’abord une guéguerre fratricide entre Bah Oury et l’UFDG, donc nous assistons de ce point de vue, à un morcellement de l’électorat de ce parti qui composait un bloc compact, qui partageait les idéaux de Cellou et de son parti. Ensuite, nous assistons à la démission de M. Aboubacar Soumah, qui a créé son propre parti et qui, quoi qu’on dise, était avec ses hommes au sein de l’UFDG. »

Conséquence :« C’est une situation qui n’est pas favorable à un parti qui aspire diriger ce pays, c’est un signe précurseur grave, malheureux et dangereux pour le parti. »

S’agissant du FAD, dit PMD sur mosaïque Guinée, « On a l’impression que M. Cellou Dalein est solitaire. On dit souvent qu’un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Cette banalisation finira par affaiblir davantage l’UFDG. Je pense que c’est à eux de revoir leur stratégie car aujourd’hui, je pense que c’est la descente aux enfers, c’est compliqué. Je ne sais pas s’ils (les responsables du parti ndlr) tirent les leçons de tout ça. Si les élections se passent actuellement avec tout ça, je parie qu’ils perdront beaucoup de voix et de communes. »

L’UFDG appréciera ou répondra à Paul Moussa Diawara le soir même de la marche pacifique déjà programmée. Ce qui est en soi, un grand défi pour Dalein Diallo.

Jeanne Fofana,Kababachir.com